Bayram Tatilini İl Dışında Geçirenler Evcil Hayvanlarını Otellere Bıraktı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca bir çok kişi tatil mekanlarının yolunu tuttu. Tatile çıkmak isteyip, evcil hayvanlarını bırakacak yer bulamayanlar ise dostlarını bırakmak için kedi köpek otellerini tercih etti. Zekeriyaköy'deki 400 kapasiteli evcil hayvan tesisinde bulunan otelde de yoğunluk 8 katına çıktı. Şu anda 100'ün üzerinde köpeğin, yaklaşık 40 kedinin konakladığı otelde hayvanlar hem birbirleriyle sosyalleşiyor hem de havuzun tadını çıkarıyor. Eğitmenler eşliğinde geçen tatilde, hayvan sahipleri de dostlarıyla buluştuktan sonra davranışlarında olumlu değişiklikler gözlemlediğini söylüyor. VİP konaklamanın da bulunduğu otelde, bir gecelik köpek konaklama ücreti 350 lira, kedi konaklama ücreti ise 250 lira.

BAYRAMDA ORTALAMANIN 8 KATI YOĞUNLUK

SONUÇ RAPORUNA GÖRE EĞİTİM PROGRAMI UYGULANIYOR

GECELİK KONAKLAMA ÜCRETİ 350 TL

GÜVENDİĞİMİZ BİR YER

Köpeğini bırakmak için tesise gelen Gaye Kaan, "Biz de tatil amaçlı 5 gün bırakacağız. Daha önceden araştırdık, önce eğitim için getirmiştik. Eğitim aldıkları için de güvendiğimiz bir yer, o yüzden köpeklerimizi tatile giderken burada bırakıyoruz. Hem de sosyalleşmiş oluyorlar. Evde ne kadar da olsa bu kadar evcil hayvanla bir arada olmadıkları için burada sosyalleşmiş de oluyorlar. Vakit de geçiriyorlar, güzel oluyor. Bizi de özlüyorlar tabi ama daha dediklerimizi yapar cinste davranmış oluyorlar. O yüzden de mutluyuz" dedi.