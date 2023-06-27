Bayram öncesi vatandaşlar Taksim'e akın etti

İSTANBUL - Kurban Bayramı arefesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Taksim'de aldı. Oluşan yoğunluk cadde üzerindeki esnafın da yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı arefesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Taksim'de aldı. Yerli yabancı birçok kişi İstanbul'un en işlek noktası olan İstiklal Caddesi'ne akın etti. Oluşan yoğunluk cadde üzerindeki esnafın da yüzünü güldürdü.

"Bayrama haftalar öncesinde hazırlığımız yaptık"

İstiklal Caddesi'nde seyyar satıcı olan Bekir Akdağ "Bayrama haftalar öncesinde hazırlığımız yaptık. Bizim gibi seyyar satıcıların haftalardır beklediği bayram" dedi.

"Yılbaşı, bayram bu tür günlerde çalışılıyoruz"

Esnaflık yapan Alaattin Yılgın ise "Bayrama hazırız. Yılbaşı, bayram bu tür günlerde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.