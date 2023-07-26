Bayraklı Belediyesi Yüzme Havuzunda Çocuklara Yaz Kursu

Bayraklı Belediyesi'nin sahildeki yüzme havuzunda düzenlenen yaz kurslarına 450 çocuk kayıt oldu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, hem öğrenme hem de eğlence imkanı sunuyor.

Bayraklı Belediyesi'nin yüzlerce çocuğu bir araya getirdiği yarı olimpik yüzme havuzuna bu yıl da ilgi büyük oldu. 18 Eylül'e kadar açık kalacak tesiste uzmanlar eşliğindeki kurslara bir haftada 450 çocuk kayıt oldu. Öğrenciler, yaz boyunca hem öğrenecek, hem de serinleyip hoşça vakit geçirecek.

Bayraklı Belediyesi'nin sahildeki havuz tesisinde düzenlenen yüzme kurslarında çocuklar hem sıcak yaz günlerinde serinliyor, hem de eğlenerek yüzmeyi öğreniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslar bu yıl da büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar binlerce çocuğun faydalandığı havuzdaki kurslara 5-16 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Bu çerçevede bu hafta başlayan yüzme kursuna iki haftada 450 öğrenci kayıt olurken yüzme öğrenenlerin yerine yeni kontenjanlar da açılıyor. Kurs boyunca, uzman eğiticiler ve cankurtaranlar çocuklara eşlik ediyor. Kurslar, haftanın iki günü bir saatlik eğitim olarak gerçekleştiriliyor. 18 Eylül'e kadar sürecek kurs için detaylı bilgiye '371 23 00' numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

"Yüzme kurslarına bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her yıl binlerce çocuğumuzu çeşitli spor kurslarında bir araya getiriyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Bu çerçevede yaz tatili boyunca da çocuklarımızın sıcak yaz aylarında havuzda serinlerken eğlenmelerini ve öğrenmelerini amaçlıyoruz. İlgilenen tüm çocuklarımızı yüzme kursumuza bekliyoruz" dedi. - İZMİR