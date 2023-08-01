Bayraklı Belediyesi Sosyal Tesislerinde Vegan Menü İlgi Görüyor

Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde, geçtiğimiz yıl sunulmaya başlanan vegan ürünler ilçe sakinlerinin beğenisini kazandı. Hayvansal kaynaklı besinleri tüketmeyen müşteriler için diyetisyenler eşliğinde hazırlanan vegan menü, en çok tercih edilen yiyecekler arasına yer aldı.

Bayraklı Belediyesi, sosyal tesislerinde geçen yıldan itibaren güncel menüye ek olarak sunulmaya başlanan 'vegan ve glütensiz yemek menüleri' büyük ilgi gördü. Lezzetli menüleri, kaliteli ve ekonomik hizmet anlayışından taviz vermeyen Bayraklı Belediyesi kafelerini binlerce vatandaş ziyaret ederek, yeni menüleri test etti. 10 sosyal tesisin 5'inde hazırlanan vegan ve glütensiz menüler; Havuz, Teras, Körfez, Mürdüm ve Değirmen Kafe'de müşterilere sunuluyor. Diyetisyenler eşliğinde özel olarak hazırlanan menüde; vegan hamburger, makarna, pizza, tost ve falafel seçenekleri bulunuyor.

Yeni lezzetleri keşfedin

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vegan beslenen vatandaşlarımıza alternatif menüler sunuyoruz. Hayvansal kaynaklı besinler tüketmeyen ilçe sakinlerimiz için belediyemize ait sosyal tesislerde toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Ayrıca çeşitli rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımıza yönelik de glütensiz besinlerden oluşan menüler de sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi oldukça mutlu ediyor. İlgilenen herkesi kafelerimizde yeni lezzetleri keşfetmeye bekliyoruz" dedi. - İZMİR