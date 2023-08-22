Bayraklı Belediyesi Son 4 Yılda İlçeye 152 Bin Metrekare Yeşil Alan Kazandırdı

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, son 4 yılda ilçeye 152 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. Başkan Serdar Sandal, 'Çocuklarımıza rahat nefes alabilecekleri güzel yarınlar bırakmak istiyoruz. İzmir'in en güzel ve en yeşil ilçelerinden Bayraklı'da hedefimiz daha yaşanabilir bir kent oluşturmak' dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, son 4 yılda ilçeye 152 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. Başkan Serdar Sandal, "Çocuklarımıza rahat nefes alabilecekleri güzel yarınlar bırakmak istiyoruz. İzmir'in en güzel ve en yeşil ilçelerinden Bayraklı'da hedefimiz daha yaşanabilir bir kent oluşturmak" dedi.

İlçe genelindeki park, yeşil alan ve sosyal donatı alanı oranını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilçeye son 4 yılda 151 bin 847 metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. Bu kapsamda son dönemde yürütülen çalışmalarda bir tanesi temalı, 1 tanesi engelli olmak üzere ilçeye 21 yeni park kazandırılırken; 66 parkta da kısmi ve komple revizyon yapıldı. Her yıl düzenli olarak yapılan yeşillendirme, ağaç ve fidan dikimleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı da önemli ölçüde yükseldi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakmak istiyoruz. Bu nedenle parklarımızı, yürüyüş yollarımızı, oyun gruplarını, kent ekipmanlarını, spor aletlerini yeniliyor, değerlendirilebilecek her alanı yeşillendiriyoruz. İzmir'in en yeşil ilçelerinden biri olarak çocuklarımıza karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz ve onlara daha yanaşabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" diye konuştu.