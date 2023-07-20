Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Biz Anadoluyuz' programı kapsamında Bayburtlu kız öğrenciler Çıldır'a ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler, Çıldır Gölü ve Şeytan Kalesi'ni gezdikten sonra Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek ile bir araya geldi. Kaymakam İpek, öğrencilere gelecek planları hakkında nasihatlerde bulundu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Biz Anadoluyuz" programı kapsamında Bayburtlu kız öğrenciler Çıldır'a ziyaret gerçekleştirdi.

Proje kapsamında otobüsle Çıldır'a gelen öğrenciler Çıldır Gölü ve Şeytan kalesini gezdiler. Rehberler öncülüğünde Çıldır Gölü ve Şeytan Kalesi hakkında bilgiler alan öğrenciler daha sonra Çıldır'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıldır Genç Ofiste Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek ile bir araya geldiler.

Kaymakam İpek'ten öğrencilere nasihat

Çıldır Genç Ofiste Bayburtlu öğrencileri ağırlayan Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, öğrencilere gelecek planları hakkında nasihatlerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam İpek yaşamış olduğu kariyer deneyimleri hakkında öğrencilere bilgiler vererek, onlara hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kararlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Kaymakam İpek'in kendilerine göstermiş oldukları ilgiden son derece mutlu olan öğrenciler Kaymakam İpek'e teşekkür ettiler.

Bayburtlu Kız öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları ziyarette Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'e, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı eşlik etti. - ARDAHAN