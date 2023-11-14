Bayburt'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Bayburt'un Dikmetaş köyünde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Leyla Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Dikmetaş köyünde Zafer K. idaresindeki 69 AAD 703 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Leyla Ç'nin kullandığı 34 SJF 48 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Leyla Ç, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam