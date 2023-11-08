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Bayburt'ta Kurt Saldırısı: 200 Koyun Telef Oldu

Bayburt'un Kitre köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Gökhan ve Halil Topal'a ait koyunların bulunduğu ağıla gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Saldırı sonucu 200 koyun telef oldu ve bazıları yaralandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.