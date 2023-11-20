Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar devam etti. Soğuk hava ve ayaz, kar yağışıyla birlikte yerini ılıman havaya bıraktı. Vatandaşlar kar yağışını bekliyor ve karın bereket getireceğini umut ediyorlar.

Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

BAYBURT - Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar devam etti.

Soğuk hava ve ayaz, kar yağışıyla birlikte yerini ılıman havaya bıraktı. Haftanın ilk gününde, sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar, ilk önce araç üzerlerini ve iş yeri önlerini temizleyerek işe koyuldular. Bazı vatandaşlar bu sene karın geç yağdığını belirtirken, bazıları da 20 Kasım'da tam vaktinde yağdığını söylediler.

Eski kışların kalmadığını söyleyen Süheyla Demir isimli vatandaş, "Tam vaktinde kar yağdı, hava biraz soğuk ama o kadar olacak. Geçen seneyle hemen hemen aynı ayda yağdı. Kuraklığın etkisini biz Bayburt'ta hissetmiyoruz ama büyük şehirler bu durumdan çok etkileniyor. Allah büyüktür, derdini veren rabbim dermanını da muhakkak verir. Eskiden kar belimizi geçerdi, şimdi eski kışlar, kar yağışları yok. Biz eski kışları özlüyoruz, iklimin değişmesi mevsimleri de değiştirdi" dedi.

20 Kasım'da yağan karın tam vaktinde yağdığını kaydeden İsmail Bozkır isimli vatandaş ise kar yağışını dört gözle beklediğini söyledi. Dükkan önünü süpüren Muharrem Midilli isimli vatandaş ise, "kar yağışı berekettir, inşallah daha çok yağar" diyerek, "Sabah bir uyandık kar yağmış, kar berekettir inşallah daha fazla yağar. Şaşırmadık kar yağışına bekliyorduk, geç bile kaldı" ifadelerini kullandı.