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Bayburt'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

Bayburt'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan sürücü, özel idare ekiplerinin iş makineleriyle yolu açması sonrası kurtarıldı. Trabzon'dan Bayburt'a seyahat eden sürücü, Aydıntepe ilçesi Günbuldu köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Yardım çağrısı üzerine AFAD, jandarma ve İl Özel İdare ekipleri olay yerine sevk edildi ve sürücü kurtarıldı.