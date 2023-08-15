Bayburt'ta çocuklar fıskiyelerle serinledi

Bayburt'ta kavurucu sıcaklarda çocuklar fıskiyelerle serinledi

BAYBURT - Meteorolojinin yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu Bayburt'ta çocuklar fıskiyelerle serinleyerek eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı bunaltıcı havadan en çok etkilenenler arasında çocuklar yer alıyor. Gündüz saatlerinde 35 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı, gece saatlerinde yerini serin havaya bırakıyor. Sıcak havada dışarıda olan çocuklar kentin merkezindeki Saray Bahçesi'nde bulunan fıskiyelerle oynayarak, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Bununla birlikte etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek zaman geçiren çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, bu şekilde serinlediklerini kaydettiler.