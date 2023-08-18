Bayburt'ta Çiğdemtepe köyünde tandırlıkta yangın çıktı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemtepe köyünde, Yunus Baştürk'e ait olduğu öğrenilen tandırlıkta yangın çıktı. Kadınların ekmek pişirdikten sonra tandırı söndürmemesinden şüphelenilen olayda alevler tandırın üst kısımlarına sıçradı. Durumu gören tandır sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katına ulaşan alevlere müdahale etmeye başladılar. Yan tarafta bulunan ahşap evlere sıçramasından korkulan yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı yaşanmazken, tandır kullanılamaz hale geldi.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemtepe köyünde, Yunus Baştürk'e ait olduğu öğrenilen tandırlıkta yangın çıktı.
Kadınların ekmek pişirdikten sonra tandırı söndürmemesinden şüphelenilen olayda alevler tandırın üst kısımlarına sıçradı. Durumu gören tandır sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katına ulaşan alevlere müdahale etmeye başladılar. Yan tarafta bulunan ahşap evlere sıçramasından korkulan yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı yaşanmazken, tandır kullanılamaz hale geldi. - BAYBURT