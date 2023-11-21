Bayburt'ta Cam Balkon Üretimi Yapan İş Yerinde Patlama: 1 Yaralı

Bayburt merkezinde bulunan bir cam balkon üretim iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni olarak iş yerinde bulunan poliüretan köpüğü gösterildi.

Bayburt'ta cam balkon üretimi yapılan iş yerinde patlama

BAYBURT - Bayburt'ta cam balkon üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni iş yerinde bulunan poliüretan köpüğünün olduğu belirtildi.

Olay, Bayburt merkez Gençosman Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinde görevli Paşa B'nin çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan Paşa B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlamanın iş yerinde bulunan poliüretan köpüğünden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.