Bayburt'ta Buz Mağarasına Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Bayburt'un Helva köyünde geziye çıkan Mehmet Daştan, yaklaşık 80 metre derinlikteki buz mağarasına düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ceset, AFAD ekipleri tarafından bulundu ve otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne gönderildi.