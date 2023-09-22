Bayburt'ta boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı
Bayburt'un Alapelit köyünde Çoruh Nehrinde boğularak hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı. Bekir Yerli'nin cenazesi Çoruh Nehri'nden çıkarıldıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Bayburt'un Alapelit köyünde Çoruh Nehrinde boğularak hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün Çoruh Nehrine giren ve daha sonra akıntıya kapılan Bekir Yerli (25) bir daha sudan çıkamadı. Hayatını kaybeden Yerli'nin cenazesi yapılan çalışmalar sonucu Çoruh Nehrinden akşam saatlerinde çıkarıldı.
Alapelit köyünde kılınan cenaze namazının ardından Yerli köy mezarlığında toprağa verildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam