Bayburt'ta boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'un Alapelit köyünde Çoruh Nehrinde boğularak hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün Çoruh Nehrine giren ve daha sonra akıntıya kapılan Bekir Yerli (25) bir daha sudan çıkamadı. Hayatını kaybeden Yerli'nin cenazesi yapılan çalışmalar sonucu Çoruh Nehrinden akşam saatlerinde çıkarıldı.

Alapelit köyünde kılınan cenaze namazının ardından Yerli köy mezarlığında toprağa verildi. - BAYBURT