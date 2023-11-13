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Bayburt'ta Ayıya Çarpan Araçta 4'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Bayburt-Erzurum kara yolu Gez köyü mevkisinde, gece saatlerinde Fırat Aslanhan'ın kullandığı hafif ticari araç, aniden yola çıkan bozayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı, ayı ise öldü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle kara yolunun Bayburt istikameti bir süre ulaşıma kapandı.