Batman'da suya giren genç hayatını kaybetti

Batman'da Güney Çevre Yolu Batman Çayı Köprüsü yakınlarında serinlemek için suya giren genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muhammed Tatlı (17) piknik yaparken suya girdi ve çırpınmaya başladı. Yakınları ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.