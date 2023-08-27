Batman'da sulama kanalında boğulan çocuk hayatını kaybetti

Batman'da sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak çocuk, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Batman'da, girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demirbilek köyü yakınlarında 20 Ağustos'ta girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altına alınan Sümeyye Okuyucu, yaşam mücadelesini kaybetti.

20 Ağustos'ta aileleri ile piknik yapan 2 kardeş, serinlemek için sulama kanalına girmiş; çevredeki vatandaşlar, çırpınmaya başlayan çocukları sudan çıkarmıştı. Çocuklardan Okuyucu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.