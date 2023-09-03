Batman'da sulama kanalına düşen at kurtarıldı

Batman'ın Diktepe köyü yakınlarında sulama kanalına düşen bir at, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. At, halat ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.