Batman'da sulama kanalına düşen at kurtarıldı
Batman'ın Diktepe köyü yakınlarında sulama kanalına düşen bir at, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. At, halat ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.
Batman'da sulama kanalına düşen at, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Diktepe köyü yakınlarında sahibi tarafından otlaması için bırakılan at, sulama kanalına düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Batman Belediyesi itfaiyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler sulama kanalındaki atı, halat ve iş makinesi yardımı ile kurtardı.
Kurtarılan at sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Yaşam