Batman'da su tahliye etmeye çalışan genç elektrik akımına kapıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde evinin bodrum katındaki suyu tahliye etmek isteyen bir genç, dinamo ile çalışırken elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve genç ağır durumda hastaneye kaldırıldı.