Batman'da su tahliye etmeye çalışan genç elektrik akımına kapıldı
Batman'ın Beşiri ilçesinde evinin bodrum katındaki suyu tahliye etmek isteyen bir genç, dinamo ile çalışırken elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve genç ağır durumda hastaneye kaldırıldı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde bodrumdaki suyu dinamo ile tahliye etmeye çalışan şahıs elektrik akımına kapıldı.
Alınan bilgiye göre Beşiri ilçesinde evlerinin bodrum katında biriken suyu dinamo ile tahliye etmek isteyen Ferhat Şakar(21), elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şakar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam