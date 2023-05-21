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Batman'da sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Batman'da sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Batman'da iki binanın duvarları arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedi hayvan barınağına teslim edildi.

Batman'da iki binanın duvarları arasına sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kısmet Mahallesi'nde iki binanın duvarı arasında bir kedinin sıkıştığını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede duvarı kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi hayvan barınağına teslim edildi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

112 Acil Çağrı İtfaiye Batman kedi Yaşam Haberler

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