Batman'da sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Batman'da iki binanın duvarları arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedi hayvan barınağına teslim edildi.
Batman'da iki binanın duvarları arasına sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kısmet Mahallesi'nde iki binanın duvarı arasında bir kedinin sıkıştığını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede duvarı kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi hayvan barınağına teslim edildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam