Batman'da sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Batman'da iki binanın duvarları arasına sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kısmet Mahallesi'nde iki binanın duvarı arasında bir kedinin sıkıştığını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede duvarı kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi hayvan barınağına teslim edildi. - BATMAN