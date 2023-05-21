Batman'da sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'da iki binanın duvarları arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

BATMAN - Batman'da iki binanın duvarları arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman kent merkezi Kısmet Mahallesi' iki bina duvarı arasında kedinin sıkıştığını anlayan apartman sakinleri, durumu itfaiye 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı merkezi, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirdi. İtfaiye ekipleri, kısa bir çalışma ile duvarı kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi hayvan barınağına teslim edildi.