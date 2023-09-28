Batman'da sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Batman kent merkezinde bir evin pencere korkulukları arasında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ev sahiplerinin çabaları sonuçsuz kalınca, itfaiye ekipleri demir kesme makasıyla kediyi kurtardı. Kedi, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakıldı.

Batman'da duvar ile pencere korkulukları arasına ayağını sıkıştıran kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Batman kent merkezi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Pencere korkulukları arasında yürüyen kedinin ayağı duvar ile pencere korkulukları arasında sıkıştı. Yardıma ihtiyaç duyan kedinin miyavlama seslerini duyan ev sahipleri kendi imkanlarıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak istedi. Kendi çabalarının sonuçsuz kaldığını gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yemek ve su verilen kedi tekrardan doğaya bırakıldı. - BATMAN