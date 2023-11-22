Batman'da selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

BATMAN - Batman'da sağanak yağışın getirdiği sel sonrası su basan ev ve iş yerleri ile çamur ve balçıkla dolan yolların temizlenme çalışmaları sürüyor.

19 Kasım Pazar gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yararları hızla sarılıyor. Batman Valiliği koordinesinde Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, AFAD, DSİ iş makineleri ve kamu kurumlarından görevlendirilen personelden oluşan ekipler, selden etkilenen Seyitler, Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerinde ev ve işyerlerini su basan vatandaşların konutlarında biriken suları kurulan motopomplar vasıtasıyla tahliye edilerek, cadde ve sokaklarda biriken çamur da toplanıyor.

"1654 Personel ile çalışmalar hızla devam ediyor"

Komşu illerden sağlanan ekip ve ekipmanların da desteğiyle yürütülen çalışmalarda, 315 araçla 1654 personel sel bölgesinde çalışmaya başladı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Vali Yardımcıları Mustafa Caner Culukar ve Şükrü Alperen Göktaş ile birlikte Seyitler Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Canalp'ın görüşlerine yer verilen yazılı açıklamada, il genelinde 20 mahallede selden etkilenmiş konut ve işyerinin bulunduğu şeklinde ihbar aldıklarını, ancak Seyitler, Karşıyaka ve Huzur mahallelerinde daha fazla hasarın yaşandığı belirtildi.

Sel felaketinden en çok Seyitler Mahallesi'nde hasar meydana geldiği bildirilen açıklamada, "Konut ve işyerlerinin zemin katlarına dolan suları 19 vidanjör ve 113 motopompla boşaltmaya başladık. Belediye ekipleri de kaldırımları ve yolları temizledi. Sel felaketinin izlerini silmek için pandemi döneminde büyük faydaları görülen Vefa Destek Grupları tekrar kuruldu ve alana sevk edildi. İlk etapta SYDV, Belediye ve İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumlarda çalışan personellerimizi de bir hafta süreyle buradaki vefa gruplarımıza ev temizlikleri için alana çekeceğiz. Bu şekilde oluşturulan beşer kişilik ekipler halinde vatandaşlarımızın evlerinde biriken çamurları temizleyip, yıkayacağız. Çalışmaların hızlı yürütülebilmesi için 600 personel çalışmalara dahil edildi. Şu anda kurumsal kapasitemizi artırmanın zamanı. Belediyeye aldığımız 200 işçimiz vardı. Bu 200 işçiyi de yarın itibarıyla göreve başlatacağız. Böylece 600 kişilik ilave personel ile ev temizliklerine yardım etmek üzere kapasiteyi artıracağız. Ayrıca vatandaşlarımıza kahvaltı, aynı zamanda iki öğün sıcak yemek dağıtımına başladık. Zarar tespit komisyonlarımız şu anda ev ev dolaşarak ne kadar zararları varsa bunların tespitlerini yapıyorlar. Nerede ne eksiklik varsa onlara da müdahale ediyoruz. Bu şekilde sahaya güçlü bir şekilde girdikten sonra yakın zaman içerisinde durumu toparlama imkanımız olacak" ifadelerine yer verildi.