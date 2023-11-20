Batman'da selde hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belirlendi

ÖLEN ÇOCUKLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta suya kapılarak hayatını kaybeden 3 çocuğun Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner (9) kardeşler olduğu belirlendi. Selde ölen Lalihan Güner'in de, 3 kardeşin babaannesi olduğu belirtildi. Çocukların otopsi işlemleri sürüyor.

'KIRSAL BÖLGELERDE ÖNEMLİ BİR SIKINTIMIZ YOK'

Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Bodrum katlarda tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Canalp, "Belediyemizin ekipleri, AFAD'ın ekipleri ve diğer komşu vilayetlerden Mardin ve Urfa'da dahil olmak üzere destek olarak Ankara AFAD üzerinden destek olaraktan istemiş olduğumuz ekipler de sahaya geldi. Birikmiş olan bir tarafından çamuru toparlıyoruz, onları temizliyoruz. Diğer tarafından da bodrum katlarındaki suları tahliye işlemlerini yapıyoruz. Şu anda 111 adet motopomp cihazımızla sahada çalışmalara başladık. Kırsalda önemli bir sıkıntımız yok. Köylerimizde de herhangi bir şu ana kadar olumsuz bir durum meydana gelmemiş. Sayın İçişleri Bakanımız da telefonla arayarak aileye taziyede bulundular. Bizde ailemizin acısını paylaştık. Bu yapmış olduğumuz tespitler neticesinde, bu tespitlerden elde edeceğimiz maddi verileri Cumhurbaşkanlığımızla ve bakanlıklarımızla paylaşacağız. Buradan gelen yardımlarla da vatandaşlarımızın kayıplarını telafi etme imkanımız olacak" dedi.

Burak EMEK-Gıyasettin TETİK- Bayram AYHAN/BATMAN,

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