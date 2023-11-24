Batman'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Batman'da meydana gelen selin ardından oluşturulan vefa ekibi, su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüyor. Ekipler, selden etkilenen mahallelerde temizlik ve alt yapı çalışması yaparken hasar tespiti de yapıyor. Ayrıca, mağdur olan vatandaşlara yemek ve barınma hizmeti sağlanıyor.

Batman'da meydana gelen sel nedeniyle oluşturulan "vefa ekibi" su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Kentte 20 Kasım'da meydana gelen, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Batman Belediyesi, AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ ekipleri selden etkilenen Seyitler, Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerinde temiz çalışması yürüttü. Vatandaşların konutlarında ve iş yerlerinde biriken su Belediye ve İl Özel İdaresi tarafından kurulan motopomplar vasıtasıyla tahliye ediliyor, cadde ve sokaklar da biriken çamurdan temizleniyor.

Valilik koordinesinde kurulan 1654 personelden oluşan "vefa ekibi"nin de görev aldığı çalışmalara 315 araç da destek veriyor.

Ekipler selden en çok etkilenen Seyitler, Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerinde bir yandan temizlik ve alt yapı çalışması yürütürken diğer yandan oluşan hasar tespiti yapıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her gün 15 bin kişiye sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği hizmeti veriliyor. Ayrıca 24 saat çorba ikramı yapılıyor.

Batman Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, selden mağdur olan vatandaşları geçici olarak yurtlarda ağırladıklarını söyledi.

Ekiplerin evlerdeki çamuru büyük ölçüde temizlediğini ifade eden Canalp, "Bodrum katlardaki suların da bugün itibarıyla tamamına yakınını bitirmiş durumdayız. Sokaklarımızdaki çamurun büyük bir kısmı temizlendi. Hasar tespitlerinde de sona yaklaştık. Vatandaşlarımıza var olan hasarlarını giderecek tazminatları ödeyeceğiz. Bundan sonra da inşallah vatandaşlarımız kendi evlerinde huzur içerisinde yaşamaya başlayacaklar." dedi.

Canalp, vatandaşların mağduriyetini gidermek için sahada yoğun çalıştıklarını belirtti.