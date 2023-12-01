Batman'da Sel Felaketinde Sürücü Aracını Kaldırıma Çıkardı

BATMAN'da, bir sürücünün, sele kapılmaması için aracını kaldırıma çıkardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte, 19 Kasım akşamı etkili olan sağanak, sele dönüşüp birçok mahallede taşkınlara yol açtı. Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta suyun yükselmesi sonucu, müstakil evin duvarları ile kaldıkları odanın tavanının çökmesiyle babaanne Lalihan (49) ile torunları Asenat (3), Habil (7) ve Birgül (9) hayatlarını kaybetti. Birçok mahallede hasar oluştu. Selde 61 küçükbaş hayvan da öldü, 158 milyon liralık maddi hasar oluştu.

Sel felaketinde en çok zarar gören mahallelerden olan Hürriyet Mahallesi 412'nci Sokak'ta da suyun yavaş yavaş yükseldiği anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde suyun yükseldiği, bir sürücünün park ettiği aracını sudan etkilenmemesi için kaldırıma çıkardığı ve temizlediği anlar yer aldı. (DHA)