Batman'da sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti

Batman Valisi Ekrem Canalp, kentte meydana gelen selde 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Sel nedeniyle birçok bina hasar gördü ve köy yolları ulaşıma kapandı.

Batman Valisi Canalp: "Selde aynı aileden 4 vatandaşımız vefat etmiş, 3 vatandaşımız yaralanmıştır"

BATMAN - Batman Valisi Ekrem Canalp, kentte meydana gelen selde 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3 vatandaşın yaralandığını söyledi.

Batman Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Canalp, "Meydana gelen sel sonucunda aynı aileden 4 vatandaşımız maalesef vefat etmiştir. 4 vatandaşımızdan birisinin olay anında cesedine ulaşılmıştır. Ancak diğerlerinin daha sonra yapılan çalışmalarla cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Gün içerisinde arama kurtarma faaliyetleri bütün vatandaşlarımızın cansız bedenlerine ulaşılması ile sonlandırılmıştır. Ayrıca 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu 3 vatandaşımızdan 2'si taburcu olmuştur. 1 vatandaşımızın ise hastanede tedavisi devam ediyor" dedi.

Çağrı merkezlerine gece boyunca 6 bin 978 ihbarın yapıldığını belirten Vali Canalp, şöyle devam etti:

"Selden etkilenen 140 vatandaşımız kurtarılmıştır. 112 Çağrı Merkezlerimize, belediyemizin 153 ve 185 çağrı hatlarına 6 bin 978 kişi ihbarda bulunmuştur. Bu 6 bin 978 ihbar, bin 620 müdahaleli çağrıya dönüştürülmüştür. 926 personelimiz, 310 araç ile bu çağrılara müdahalede bulunmuştur. Hasar tespit çalışmaları yapıldığında az hasarlı 37 binamız, ağır hasarlı 4 binamız, yıkık vaziyete olan 4 binamızın olduğu görülmektedir. 12 küçükbaş hayvanımız da telef olmuştur."

Selden etkilenen vatandaşlar için AFAD'dan 15 milyon, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'ndan ise 19 milyon lira talepte bulunulduğunu belirten Vali Canalp, "Selden etkilenen 129 vatandaşımızı pansiyona yerleştirdik. Buralarda barınma hizmetini kendilerine sağlıyoruz. AFAD 15 milyon, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da 19 milyon TL vatandaşlarımızın maddi yardım ihtiyaçlarını yemek, yiyecek, giyecek gibi barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere talepte bulunulmuştur. Aile Sosyal İl Müdürlüğümüz tarafından da piskososyal hizmet destekleri verilmektedir. Aynı şekilde hem il merkezimizde hem de 5 ilçemizde var olan aşevlerimizden şu anda sıcak yemeklerimiz afetzede vatandaşlarımıza götürülmektedir. Yarın sabahtan itibaren de bütün afetzede vatandaşlarımıza kahvaltı hizmetini vermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İl genelinde 32 köy yolunun da yaşanan heyelanlardan dolayı ulaşıma kapandığını söyleyen Vali Canalp, 18 köy yolunun ulaşıma açıldığını, 14 köy yolunda da çalışmaların devam ettiğini kaydetti.