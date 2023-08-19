Batman'da özel gereksinimli çocuklar özel ağırladı

Batman'ın Sason ilçesinde Aile Destek Merkezi kursu hocaları (ADEM), özel gereksinimli çocukları ağırlamak için bir hafta boyunca hazırlık yaptı. Çocuklar ile birlikte hazırladıkları oyuncakları boyayan hocalar, daha sonra özenle hazırladıkları çeşitli yiyecekleri ikram etti.

Batman'da özel gereksinimli çocuklar özel ağırlandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Aile Destek Merkezi kursu hocaları (ADEM), özel gereksinimli çocukları ağırlamak için bir hafta boyunca hazırlık yaptı. Çocuklar ile birlikte hazırladıkları oyuncakları boyayan hocalar, daha sonra özenle hazırladıkları çeşitli yiyecekleri ikram etti.

Özel gereksinim çocukları ADEM merkezinde ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirten kurs hocalarından Fatma Özdemir, "Özel gereksinimli öğrencilerimizi ADEM'de ağırladık. Onlar ile birlikte hazırlamış olduğumuz taş tozundan oyuncakları boyadık. Onların motor becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmaya çalıştık. Onlar eğlendi. Bizlerde çok mutlu oldu. Onalar için özel olarak hazırladığımız çeşitli yemekleri ikram ettik. Bu çocuklarımız çok güzel ve çok özel. Herkesin onlara sahip çıkmasını ve sevmesini istiyoruz" dedi.

Özel gereksinimli çocuklara özel hazırladığı çeşitli yemekleri servis etmek için heyecanla beklediğini ifade eden kurs hocalarından Gamze Kandemir, "Bu gün özel misafirlerimiz gelecek. Onlar için özel olarak hazırlık yaptık. Onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek diye heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.