Batman'da Oto Lastik Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan bir oto lastik tamirhanesinin lastik deposunda çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe neden oldu. Yangın, bitişikteki camii deposuna da sıçradı. Mahalle sakinleri ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde oto lastik tamirhanesinin lastik deposunda çıkan yangın mahallede korku ve paniğe yol açtı. Bitişikteki camii deposuna sıçrayan yangını söndürmek için mahalle sakinleri seferber oldu.

Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahallede bulunan bir oto lastik tamirhanesinin lastik deposunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler adeta mahalleyi dumana boğdu. Yangın, bitişikte bulunan caminin deposuna sıçramasıyla mahallede korkulu anlar yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir saat süren yangın, depoda bulunan lastiklerin tamamen yanmasının ardından, mahalle sakinlerinin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - BATMAN