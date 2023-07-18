Batman'da Organik Hayvansal Ürünler Üreten Kadın, Ailesine Katkı Sağlıyor

Batman'da yaşayan 6 çocuk annesi Senem Demir, yaylada ürettiği organik hayvansal ürünleri satarak ailesine katkıda bulunuyor. Hem ailesine destek oluyor hem de çocuklarını okutuyor.

Batman'da yaşayan 6 çocuk annesi 40 yaşındaki Senem Demir, kaynanasından devraldığı hayvancılık işinde yaylada ürettiği hayvansal ürünleri satarak ailesine katkıda bulunuyor.

Kendi hayvanlarından elde ettiği organik hayvansal ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Senem Demir, sattığı organik ürünlerinden elde ettiği gelirle hem ailesine katkı sağlıyor, hem de çocuklarını okutuyor.

15 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Demir, göçer olduklarını ve Tatvan'dan Batman'a geldiklerini söyledi. Hayvancılığın, kaynanasının işi olduğunu, o emekli olduktan sonra devraldığını dile getiren Demir, "Yaylaya gidiyoruz, yayladan Batman'a geliyoruz. Peynirimizi her yere satıyoruz. İstanbul, İzmir ve Ankara'ya sipariş üzerine satıyoruz. Müşteriler, 'dükkan açın, biz de gelsek oradan alsak' dediler. 6 çocuğa bakıyorum. Çocuklar da üniversiteye gidiyor. Hem çalışıyorum hem çocuklara bakıyorum" dedi.

Hem yaylaya gittiğini hem de buraya geldiğini ifade eden Demir, "Hayvan sağıyoruz, hayvan alıyoruz, satış yapıyoruz hayvanları satıyoruz. Babam tüccardı, aylık belki bin tane hayvan alıp satıyordu. Ben de onun izinden gidiyorum. Ben de hayvan alıyorum satıyorum. Her yere gidiyorum. Ahlat'a, Tatvan'a, Bitlis'e, Van'a gidiyorum. 15 senedir bu işi yapıyorum. 81 ilde satış yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden satış yapıyoruz. Millet telefon açıyor, adreslerini bize gönderiyorlar biz de gönderiyoruz" diye konuştu.

Hiç okul okumadığını aktaran Demir, "Bu işi yapıyorum, çocuklar da öğrensin kimseye muhtaç olmasın kendi ayaklarının üstünde dursunlar istiyorum. Her zaman da onlara söylüyorum kimseye muhtaç olmayın çalışın, kazanın. Ben çalışmaktan hiç korkmuyorum. Kadınlara mesajım var. İş ayıp bir şey değil. İnsan ne kadar çalışsa o kadar iyi. Kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. Çocuklara örnek olsunlar, çocuklar okusunlar. Ben okumamışım, çocuklarım okusun yeter ki bir yere gelsinler, iş sahibi olsunlar diyorum" şeklinde konuştu.

"Organik ürünleri daha sağlıklı bulduğumuz için bunu tercih ediyoruz"

"Koçer abla dükkanıyla yeni tanıştık" diyen müşterilerden Ahmet Onatlı, "İkinci kez geliyoruz. Hem temizliğinden hem de ürünlerinden çok memnunuz. Aslında daha önce de bu işi yapan bir ablamız. Gerçekten çok güzel ürünler var, organik ve kaynağının nerden olduğunu biliyoruz. Biz buraya gelip alışveriş yaptığımızda başka şehirdeki arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da ürün gönderiyoruz. Şu anda aldıklarımı İzmir'e göndereceğiz" dedi. - BATMAN