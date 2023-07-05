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Batman'da Mahsur Kalan Yavru Kartal Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Batman'da düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru kartal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kartalın sağlık durumu iyi olduğu belirlendi ve doğaya bırakıldı.

BATMAN'da düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru kartalı itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Recepler köyündeki kuyudan dün gece seslerin geldiğini duyanlar, yavru kartalın kuyuya düştüğünü fark etti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metrelik kuyuya inerek yavru kartalı çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru kartal, yeniden doğaya bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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