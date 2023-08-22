Batman'da kazara silahla vurulan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde, av tüfeğinin ateş alması sonucu 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı ve hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Batman'ın Sason ilçesine kazara silahla vurulan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam Sason'un Yuvalıçay köyünde 4 yaşındaki ağabeyi ile beraber odada oynayan 2 yaşındaki D.Ç., bilinmeyen bir nedenle av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesini duyan aile, kendi imkanlarıyla çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışırken, D.Ç. yolda hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN