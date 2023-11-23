Batman'da hafif ticari araç yan yattı, 2 kişi yaralandı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. 35 BGM 705 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa çarparak yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN