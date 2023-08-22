Batman'da hafif ticari araç 2 ineğe çarptı, inekler telef oldu

Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde hafif ticari aracın çarptığı 2 inek telef oldu.

Alınan bilgilere göre, dün gece Sason ilçesinde 27 ACB 604 plakalı hafif ticari araç, ana yolda seyir haldeyken önüne çıkan 2 ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan inekler telef oldu. Hayvanların sahiplerinin kim olduğu öğrenilemezken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BATMAN