Batman'da hafif ticari araç 2 ineğe çarptı, inekler telef oldu
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Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç 2 ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle inekler telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde hafif ticari aracın çarptığı 2 inek telef oldu.
Alınan bilgilere göre, dün gece Sason ilçesinde 27 ACB 604 plakalı hafif ticari araç, ana yolda seyir haldeyken önüne çıkan 2 ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan inekler telef oldu. Hayvanların sahiplerinin kim olduğu öğrenilemezken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam