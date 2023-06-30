Batman'da Güney Çevre Yolu Batman Çayı Köprüsü Yakınlarında Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Batman'da piknik yapan Muhammed Datlı (17), Batman Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Batman'da Güney Çevre Yolu Batman Çayı Köprüsü yakınlarında boğulma tehlikesi geçiren genci çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Batman Çayı kenarında piknik yapan Muhammed Datlı (17), serinlemek için suya girdi.

Datlı'nın suda çırpındığını gören yakınları ile vatandaşlar genci sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Datlı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.