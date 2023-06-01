Batman'da El Emeği Ürünler Sergilendi

Batman'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında kurulan sergiyle, kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünler sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan öğrenciler tarafından Belde Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi bahçesinde, el emeği ürünler sergilendi.

BATMAN'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında kurulan sergiyle, kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünler sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan öğrenciler tarafından Belde Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi bahçesinde, el emeği ürünler sergilendi. Sergiye Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Halk Eğitim Merkezi Şube Müdürü Bilal Serik, Hayat Boyu Öğrenme Şube Başkanı Bilgiye Pala, kursiyerler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kentte 100 bini aşkın kursiyerin olduğunu ifade eden Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Bilgiye Pala, 'Yıl boyu yapmış olduğumuz, düzenlemiş olduğumuz el emeği göz nuru ürünler burada sergilenmiş oldu. Kurslarımız dönem boyu devam etmektedir. Kurslarımız devam edecektir. 7 bin 165 usta öğreticimizle birlikte faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bugün gayet heyecanlıyız. Keyifliyiz. Mutlu bir gün geçirdik' dedi.(DHA)