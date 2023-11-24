Batman'da vefakar abla, cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı kardeşini sırtında taşıyarak okula götürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'da duygulandıran görüntü: Çamurla kaplanan yolda kardeşini sırtına alıp böyle taşıdı

BATMAN - Batman'da vefakar abla, cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı kardeşini sırtında taşıyarak okula götürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman Hürriyet Mahallesi'nde sağanak yağışın getirdiği sel sonrası cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı abla, kardeşinin ayakları çamurlu suya batmasın diye onu sırtına alıp okula kadar taşıdı. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.