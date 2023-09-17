Batman'da Cami İnşaatında İskele Çöktü: 4 İşçi Yaralandı
Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatında iskele çöktü. Olayda 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Batman'da bir caminin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Pazaryeri Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatında iskele çöktü.
Olayda 4 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam