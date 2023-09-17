Batman'da Cami İnşaatında İskele Çöktü: 4 İşçi Yaralandı

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatında iskele çöktü. Olayda 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.