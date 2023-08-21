Batman'da bir binada dış cepheden kopan pencere dekorasyon parçaları araca düştü

Batman'ın kent merkezinde bulunan bir binanın üst katlarında bulunan dış pencere dekorasyonundan kopan parçalar, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Batman'da bir binada dış cepheden kopan pencere dekorasyon parçaları park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Alınan bilgilere göre, kent merkezinde Diyarbakır Caddesi üzerindeki bir binanın üst katlarında bulunan dış pencere dekorasyonundan kopan parçalar, park halindeki 72 ABG 827 plakalı aracın üstüne düştü. Batman'ın en işlek caddelerinden birinde meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı. Park halinde bulunan araçta maddi hasar meydana geldi. - BATMAN