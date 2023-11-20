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Batman'da aşırı yağış nedeniyle sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde Lalihan Güner (54) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı mahallede ise bir bebeğin kurtarıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.