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Batman'da 16 yaşındaki çocuk çayda hayatını kaybetti

Batman'da 16 yaşındaki çocuk çayda hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Batman Çayı çevresinde serinlemek için suya giren 16 yaşındaki Suriyeli çocuk, çırpındıktan sonra hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, genç çocuğun cesedine ulaştı.

Batman'da 16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti.

Batman Çayı çevresinde ailesi ile gezintiye çıkan Suriyeli Nuri Ömer (16), serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra Ömer'in çırpındığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı arama sonucu çayda gencin cesedine ulaştı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Yaşam

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