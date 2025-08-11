Batman'da 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Çayda Boğuldu

Batman'da ailesiyle pikniğe giden 11 yaşındaki A.K., serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da A.K. (11) isimli kız çocuğu, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Şerbetli köyü mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden A.K., serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan A.K., ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan A.K., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. A.K.'nin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
