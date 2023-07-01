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Batman Çayı'nda Suriyeli genç boğuldu

Batman Çayı'nda Suriyeli genç boğuldu

Yaşam Haberleri

Batman'da serinlemek için Batman Çayı'na giren Suriye uyruklu Nuri Ömer (16), boğuldu. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da serinlemek için Batman Çayı'na giren Suriye uyruklu Nuri Ömer (16), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Güney Çevre Yolu Batman Çayı Köprüsü taş ocağı mevkisinde meydana geldi. Babası ve amcası ile beraber Batman Çayı'na gelen Suriyeli Nuri Ömer, serinlemek için suya girdi. Bir süre suda çırpınan Ömer, daha sonra gözden kayboldu. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya giren itfaiye dalgıçları, 1,5 saat sonra gencin cansız bedenine ulaştı. Nuri Ömer'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bayram Ayhan - Yaşam

İtfaiye Batman Suriye Ömer Yaşam Haberler

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