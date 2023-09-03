Batı Karadeniz'de Rüzgar ve Yüksek Dalgalar
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaştı. Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü Kocaali ilçesinde balıkçıklar denize açılamadı. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.
B???atı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaştı.
Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman fırtınaya dönüşen rüzgar nedeniyle Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü Kocaali ilçesinde balıkçıklar denize açılamadı.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek muhtemel zararlara karşı vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.
Kaynak: AA / Davut Genç - Yaşam