Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan doğal tabiat parkı Basra sıcaklarında vatandaşları doğal şelaleleri ile serinletiyor. Toroslardan kışın eriyen karların oluşturduğu doğal kaynak suyu ile çam ve asırlık çınar ağaçlarının bir araya geldiği doğanın görsel şölen oluşturan Obruk şelalesi doğası ile Basra sıcaklarından kaçan vatandaşlara dinlenme ve serinleme imkanı sunuyor. Buz gibi serin suların içinde doğal ortamda serinleyen vatandaşlar aşırı sıcakların etkisinden doğaya akın ederken Saimbeyli ilçesi ve Tufanbeyli ilçesi serin havası ile Adana'da yaşanan Basra sıcaklarından kaçan vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre il ve ilçelerden de bölgeye gelen vatandaşlar aşırı sıcaklardan kaçarak Obruk şelalesinde dinlenme imkanı bulduklarını kaydederek ziyaretçilerden Havva Durmuş 'Osmaniye Kadirli ilçesinden Obruk şelalesini gezmeye geldik. Sıcaktan kaçıp gelenler tavsiye etti bizde çocukları alıp geldik. Doğası ve suyu güzel çocuklar ve aile ile gezenler için birebir bir piknik alanı' dedi. Vatandaşlardan Cumali Solak ise 'Saimbeyli Obruk'a ilk defa geliyorum. Arkadaşlarım bahsediyordu merak edip geldik arkadaşlarımızla sıcaktan kaçıp buraya serinlemeye geldik. Şelalesi doğası harika. Farklı il ve ilçelerden gelenler de vardı. 6 kişiyiz kamp yapmaya geldik geziyoruz. Böyle doğa ve huzurlu serin yerleri keşfetmek güzel' diye konuştu. Mesire yeri olarak düzenlenen bölge, başta il merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda ziyaretçinin sezon boyunca ilgi odağı oluyor.

Basra sıcaklarına şelale serinliği

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan doğal tabiat parkı Basra sıcaklarında vatandaşları doğal şelaleleri ile serinletiyor.

Toroslardan kışın eriyen karların oluşturduğu doğal kaynak suyu ile çam ve asırlık çınar ağaçlarının bir araya geldiği doğanın görsel şölen oluşturan Obruk şelalesi doğası ile Basra sıcaklarından kaçan vatandaşlara dinlenme ve serinleme imkanı sunuyor.

Buz gibi serin suların içinde doğal ortamda serinleyen vatandaşlar aşırı sıcakların etkisinden doğaya akın ederken Saimbeyli ilçesi ve Tufanbeyli ilçesi serin havası ile Adana'da yaşanan Basra sıcaklarından kaçan vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre il ve ilçelerden de bölgeye gelen vatandaşlar aşırı sıcaklardan kaçarak Obruk şelalesinde dinlenme imkanı bulduklarını kaydederek ziyaretçilerden Havva Durmuş "Osmaniye Kadirli ilçesinden Obruk şelalesini gezmeye geldik. Sıcaktan kaçıp gelenler tavsiye etti bizde çocukları alıp geldik. Doğası ve suyu güzel çocuklar ve aile ile gezenler için birebir bir piknik alanı" dedi.

Vatandaşlardan Cumali Solak ise "Saimbeyli Obruk'a ilk defa geliyorum. Arkadaşlarım bahsediyordu merak edip geldik arkadaşlarımızla sıcaktan kaçıp buraya serinlemeye geldik. Şelalesi doğası harika. Farklı il ve ilçelerden gelenler de vardı. 6 kişiyiz kamp yapmaya geldik geziyoruz. Böyle doğa ve huzurlu serin yerleri keşfetmek güzel" diye konuştu.

Mesire yeri olarak düzenlenen bölge, başta il merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda ziyaretçinin sezon boyunca ilgi odağı oluyor.