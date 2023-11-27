Üye Girişi
Haberler

Başkentte kar yağışı başladı

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası araçların üzeri ve caddelerin bazı kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin ise kar yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.

Başkentte kar yağışı başladı

ANKARA - Ankara'da kar yağışı başladı.

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası araçların üzeri ve caddelerin bazı kesimleri beyaza büründü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin ise kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara kar Ulaşım Hava Durumu Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title