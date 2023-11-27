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Başkentte kar yağışı başladı

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası araçların üzeri ve caddelerin bazı kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin ise kar yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.