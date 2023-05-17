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Başkentte fırtına ağaçları devirdi, yol kapandı

Yaşam Haberleri

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada ağaçlar devrildi, yol kapandı. Fırtınada bazı binaların çatıları ve cami minareleri uçarken, ağaçlar da devrildi.

Başkentte fırtına ağaçları devirdi, yol kapandı

ANKARA - Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada ağaçlar devrildi, yol kapandı. Fırtınada bazı binaların çatıları ve cami minareleri uçarken, ağaçlar da devrildi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya ilçesinde bulunan Selanik sokakta bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, yolu kapattı Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

"Gören bomba patladı zannetti"

Ağacın devrilişi gören esnaf Aşur Düzenli, rüzgarın aniden çıktığını belirterek, "Çok şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç kendi haliyle yıkıldı, kimseye zarar vermedi. O anın şiddetiyle nefes nefeseyiz daha. Gören bomba patladı zannetti. Kimseye zarar vermedi" dedi.

Öte yandan fırtına sebebiyle Eryaman'da da bir ağaç kökünden devrilirken, inşaat vinçlerinin devrelerinde ise kısa devre yaşandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Yaşam

Fırtına Ankara Yaşam Haberler

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