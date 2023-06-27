Ankara'da Kurban Bayramı tatiliyle birlikte havaların da ısınmasının ardından havuz ve aquaparklar hizmet vermeye başladı. Sıcaktan bunalan vatandaşların akın ettiği havuz ve aquaparklara giriş yetişkinler için 200 ile 350 TL arasında değişirken, 12 yaş altı çocuklar için ise 125-150 TL arasında ücret ödeniyor.

Başkentliler havuz ve aquaparklarda serinliyor

ANKARA'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde havaların da ısınması ile birlikte havuz ve aquaparklarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Sıcaktan bunalan vatandaşların akın ettiği havuz ve aquaparklara giriş yetişkinler için 200 ile 350 TL arasında değişirken, 12 yaş altı çocuklar için ise 125-150 TL arasında ücret ödeniyor.

Ankara'da Kurban Bayramı tatiliyle birlikte havaların da ısınmasının ardından havuz ve aquaparklar hizmet vermeye başladı. Hava sıcaklığının 30 dereceye dayandığı kentte hafta başından itibaren vatandaşlar kentin dört bir yanında hem belediye ve çeşitli kurumların halka açık havuzları, hem de oteller ve diğer özel işletmelere ait havuz ve aquaparklara akın etti. Sahil bölgelerine tatile gitmeyen vatandaşlar, havuzlar ve aquaparklarda serinledi.

Berkcan Ülger, 2 kişi 700-800 TL fiyatlarda günlük tatillerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu an Antalya'da bir hafta konaklamak istesek 30 bin TL para istiyorlar. Burası bizim bütçemiz için daha uygun olduğu için tatilimizi Ankara'da geçirmek istedik" dedi.

Görüntü dökümü:

- Havuzdan görüntü

- Burak Çelik ile röportaj

- Onur Baydar ile röportaj

- Erdinç Özen ile röportaj

- Berkcan Ülger ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Enes GEYİK- Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,