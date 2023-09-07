Başkent'te Künefe ve Kebap Festivali Başladı

Altınpark ANFA'da düzenlenen festivalde Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana mutfağının yöresel lezzetleri sunuldu. Festivalde künefe yeme yarışması da düzenlendi ve kazanan çeyrek altını buldu. Festivalde vatandaşlar yöresel ürünleri indirimli fiyatlarla satın alma imkanı buldu. Festivalde depremzedelerin de yer aldığı belirtildi.

"Künefe ve Kebap Festivali" Başkent'te başladı.

Altınpark ANFA'daki festivalde Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana mutfağının yöresel lezzetleri, arasında depremzedelerin de bulunduğu esnaf tarafından Başkentlilere sunuldu.

Kömbe, zeytinyağı, künefe, kuru üzüm ve çeşitli baharatlar gibi yöresel ürünlerin satıldığı festivalde "künefe yeme yarışması" da düzenlendi.

Yarışmanın kazananı, tatlısının arasına gizlenen çeyrek altını bulan Gizem Hamurcuoğlu oldu.

Fuar alanında kurulan indirim standında vatandaşlar, satışa sunulan yöresel ürünleri kendi belirlediği fiyattan satın alma imkanını elde etti.

Organizasyon Sorumlusu Müge Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte depremde esnafın da yer aldığını belirterek, ağırlıklı olarak Hatay, Adana ve Şanlıurfa'dan fuara katıldıklarını söyledi.

Festivalin ilk günü olmasına rağmen yoğun katılım gösterildiğini dile getiren Yavaş, tüm Ankaralıları künefe ve kebap yemeye davet etti.

Festivale Gaziantep'ten katılarak ürünlerini satışa sunan depremzede esnaf Eylem Yağcıbulut ise deprem esnasında Kahramanmaraş Pazarcık'ta bulunduğunu ve enkaz altından çıkarıldığını kaydetti.

Yağcıbulut, sattığı ürünleri Gaziantep esnafından toplayarak buraya getirdiğini ifade etti ve "Deprem sonrasında da hayatı devam ettirmek zorundayız." dedi.

Festival 10 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.